В Душанбе відкрилась Міжнародна конференція високого рівня з питань водного співробітництва

В Душанбе (Таджикістан) з 19 по 22 серпня 2013 року відбувається Міжнародна конференція високого рівня з питань водного співробітництва, яка організована Урядом Республіки Таджикистан спільно з інститутами ООН.

Про це повідомляється на сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

Метою конференції є сприяння покращенню водного співробітництва, особливо у транскордонному аспекті, забезпечення участі усіх заінтересованих сторін, у вирішенні питань водної співпраці для досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей, що стосуються води. Конференція створює платформу для обговорення і відпрацювання нових підходів, спрямованих на прискорення досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, пов’язаних з водними ресурсами.

Міжнародна співпраця є ключовим фактором ефективного вирішення водних проблем, Генеральною Асамблеєю ООН 2013 рік проголошено Міжнародним роком водного співробітництва.

Українську делегацію на конференції очолює Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков, до неї такоє входять Голова державного агентства водних ресурсів України Василь Сташук, заступник Голови Держаної служби геології та надр України Олексій Падалко.

Сьогодні в Державному комплексі «Кохі Сомон» в м. Душанбе також розпочинає роботу Міжнародна виставка з впровадження інноваційних способів, методів, технік і технологій сталого управління водними ресурсами шляхом демонстрації передових знань, найкращої практики і досягнень науки в цій галузі.