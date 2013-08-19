На Вінниччині 40 шкіл переведені на різні види альтернативного палива

Станом на 1 вересня 2013 року 40 шкіл Вінниччини переведені на різні види альтернативного палива, повідомив директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ігор Івасюк під час прес-конференції в департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, повідомляється на сайті облдержадміністрації.

За його словами, «Крім серйозної роботи, яка проводиться з початку року по облаштуванню сучасним енергозберігаючим устаткуванням харчоблоків у навчальних закладах області... близько 40 котелень у школах області було переведено на альтернативні види палива: пелети, солому,тощо»

Роботу в сфері енергозбереження департамент освіти і науки облдержадміністрації здійснює в рамках «Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2010-2015 роки». Крім того, діє розпорядження голови облдержадміністрації від 15 березня 2012 року № 121 «Про заходи з переведення котелень на альтернативні види палива в закладах бюджетної сфери області».

Довідково: У Вінницькій області за рахунок виконання енергозберігаючих заходів в області у 2012 році було заощаджено 32,5 тис. тонн умовного палива паливно-енергетичних ресурсів. За цей період з різних джерел на реалізацію енергозберігаючих заходів спрямовано всього 159,9 млн.грн. В містах і районах області на альтернативні види палива переведено повністю або частково опалювальні системи понад 50 закладів. А вже з початку 2013 року з природного газу на альтернативні види палива в області переведено 135 опалювальних систем бюджетних закладів. На впровадження цих заходів з різних джерел планується залучити 20 млн.грн., що дає можливість провести економію газу з розрахунку понад 6 млн.куб.м на рік.

