На Вінниччині завдяки альтернативному паливу бюджетні заклади економлять понад 2 млн кубів газу щороку

У Вінницькій області на альтернативні види палива вже переведено 153 опалювальних систем бюджетних закладів.

Про це зазначила перший заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства, енергетика та зв’язку облдержадміністрації Інна Бєлова на прес конференції щодо підсумків галузі за перше півріччя 2013 року, яка відбулась в прес-центрі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

В цілому, в області на альтернативні види палива вже переведено 153 опалювальних систем бюджетних закладів, із них: 94 – на біомасу; 43 – на вугілля; 16 – на електроенергію. Економія газу складає – біля 2,1 млн м3 на рік.

Як зазначила Інна Бєлова, на 2013 рік заплановано переведення 67 об’єктів бюджетної сфери.

Так, за 7 місяців поточного року в 21-му бюджетному закладі встановлено котли на альтернативних видах палива. Загалом, на впровадження в цих бюджетних закладах опалювальних систем, які працюють на альтернативних видах палива та електроенергії, спрямовано понад 3,27 млн грн (в тому числі: 2,33 млн грн – бюджетних коштів, 0,94 млн грн – залучених). Це дало можливість заощадити 0,28 тис. т.у.п. традиційних видів паливних ресурсів, або зекономити споживання - 7% природного газу.

Звертаючи увагу на тему забезпечення вуличного освітлення населених пунктів області Інна Бєлова зазначила, що на виконання підпункту Плану заходів Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки: за 7 місяців 2013 року виконано роботи з проведенням 260,5 км вуличного освітлення у районах і містах області, оснащено сучасними енергоефективними освітлювальними приладами 4172 світлоточок, із них: 3029 – введено в дію нових; 1142 – модернізовано існуючих. На ці заходи спрямовано 4,4 млн грн коштів, в тому числі 0,9 млн грн позабюджетних.

Так, модернізація існуючих освітлювальних приладів дає можливість заощаджувати 265,8 тис.кВт.год. електроенергії щорічно, а економія коштів на потреби освітлення складає 228,4 тис. грн.