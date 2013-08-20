Йорданія планує здійснити проект із відведення води з Червоного моря в Мертве
10:57, 20 серпня 2013Права споживачів
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Влада Йорданії оголосила про намір здійснити проект з відведення води з Червоного моря в Мертве, який обійдеться приблизно в 1 млрд доларів.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами прем`єр-міністра країни, завдяки цьому проекту королівство зможе одержувати до 100 млн. кубометрів опрісненої води щорічно.
Йорданія, як і багато близькосхідних регіонів, страждає від браку прісної води.
За словами фахівців, Мертве море може пересохнути до 2050 року.
Проте, екологи побоюються, що приплив води з іншого моря може серйозно похитнути унікальну екосистему водоймища, розташованого на кордоні Йорданії та Ізраїлю.
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