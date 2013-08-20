Йорданія планує здійснити проект із відведення води з Червоного моря в Мертве

Влада Йорданії оголосила про намір здійснити проект з відведення води з Червоного моря в Мертве, який обійдеться приблизно в 1 млрд доларів.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами прем`єр-міністра країни, завдяки цьому проекту королівство зможе одержувати до 100 млн. кубометрів опрісненої води щорічно.

Йорданія, як і багато близькосхідних регіонів, страждає від браку прісної води.

За словами фахівців, Мертве море може пересохнути до 2050 року.

Проте, екологи побоюються, що приплив води з іншого моря може серйозно похитнути унікальну екосистему водоймища, розташованого на кордоні Йорданії та Ізраїлю.