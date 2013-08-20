На Полтавщині ліквідовують аварію на газовій свердловині

У Полтавській області сталася аварія на газовій свердловині.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учора. 19 серпня, о 14 год. 20 хв., поблизу с. Глибока Долина Гадяцького району Полтавської області під час виконання технологічного процесу виникла розгерметизація газової свердловини, що належить ДП «Полтавагазвидобування». Унаслідок розгерметизації стався витік газового конденсату під високим тиском без послідуючого горіння.

Станом на 6 годину ранку 20 серпня тривають роботи щодо зменшення тиску шляхом заповнення свердловини буровим розчином.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 46 одиниць техніки та 164 чоловіки особового складу, у тому числі від: ДП «Полтавагазвидобування», ТОВ «Карпати -ГАЗ», ДП «ЛІКВО» та ДСНС - 26 одиниць техніки і 105 чоловік особового складу.

На місці події працює оперативна група Управління ДСНС у Полтавській області.