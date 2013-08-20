Група СКМ інвестувала в охорону довкілля й безпеку праці більше 2 млрд грн

Витрати Групи СКМ на соціальні програми у першому півріччі 2013 року склали 2,7 млрд грн, із них в охорону довкілля й безпеку праці – 2,39 млрд грн.

Такі результати соціально відповідальної діяльності, консолідовані в межах підготовки нефінансової звітності Групи, повідомили УНІАН в СКМ.

Генеральний директор СКМ Олег Попов зазначив, що Група СКМ має намір “...продовжувати інвестувати в охорону навколишнього середовища, ефективне використання енергії, в десятки соціальних програм у галузі освіти, медицини та розвитку підприємництва»”.

Як повідомляв УНІАН,у 2012 році Група СКМ виділила на проекти, пов`язані з екологічною культурою і енергоефективністю міст і сіл (без урахування інвестицій в модернізацію підприємств Групи), майже 15 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ – професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована у трьох основних сферах бізнесу: гірничо-металургійній, електроенергетичній і фінансовій, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, видобутку глин, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні та транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-Капітал, АСКА й АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, «Медіа Група Україна», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство), машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест» та інші.

100% акцій Компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.

