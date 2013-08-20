У кафе на Львівщині люди отруїлися через порушення в роботі закладу - ОДА

Львів. Причиною масового отруєння людей під час святкування весілля в кафе міста Золочева на Львівщині стала низка порушень у роботі закладу громадського харчування.

Як повідомили сьогодні УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, за фактом харчового отруєння Золочівським міжрайонним управлінням ГУ ДСЕС у Львівській області проведено розслідування, під час якого виявлено низку порушень у роботі закладу харчування.

Скеровано адміністративний позов у Львівський окружний адміністративний суд щодо застосування заходів до суб’єкта господарювання. Проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів з локалізації спалаху інфекції.

Як зазначається в повідомленні, станом на 20 серпня, на стаціонарному лікуванні в медичних закладах Львівської області залишаються 24 особи, з них 6 дітей. Пацієнтам надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Стан всіх потерпілих близький до задовільного.

Як повідомляв УНІАН, у період 12-14 серпня, з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт, до медичних закладів Львівської області було госпіталізовано 29 осіб, з них 7 дітей, які брали участь у святкуванні весіль 10 серпня та 11 серпня у кафе міста Золочева. Ще 4 особи були госпіталізовані до медичних закладів Тернопільської та Житомирської областей.

За повідомленням головного управління Держсанепідслужби у Львівській області, 15 серпня було лабораторно підтверджено діагноз «сальмонельоз» у 8-ми осіб з числа захворілих.

Протягом 15-19 серпня нових захворілих з числа присутніх на святкуванні не надходило, з лікарень виписані 5 осіб.