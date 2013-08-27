Держекоінспекція перевіряє законність передачі частини земель Мукачівського водозабору під забудову

Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області проводиться позапланова перевірка Мукачівської міської ради в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства при виділенні земельних ділянок під житлову забудову за рахунок частини території водозабору “Центральний”.

Перевіркою встановлено, що на зазначеній території ведеться будівництво, при цьому це другий пояс зони санітарної охорони підземного джерела водопостачання, повідомляється на сайті Закарпатської екоінспекції. Також на земельній ділянці, що виділена під житловий квартал, знаходиться недіючий колодязь №3 водозабору “Центральний”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2024 “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об`єктів” визначено, що у межах другого поясу ЗСО для підземних джерел водопостачання здійснюється регулювання відведення територій під забудову населених пунктів, централізоване водопостачання, каналізування, відведення забруднених поверхневих вод тощо, а також виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, дефектних або неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення використовуваного водоносного горизонту. Згідно статті 105 Водного Кодексу України всі свердловини на воду, не придатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини, покинуті криниці повинні бути затампоновані чи ліквідовані.

Отже, на території майбутнього житлового кварталу мають бути побудовані мережі центрального водопроводу та каналізації, проведено тампонаж колодязя №3. На даний час факт проведення таких робіт не встановлений при огляді території майбутньої забудови, не підтверджено це і документально.

Держекоінспекцією продовжено термін перевірки у зв’язку з необхідністю представлення Мукачівською міськрадою додаткових документів та матеріалів.