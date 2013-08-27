На Херсонщині цього року збудують ща 4 об’єкти альтернативної енергетики

У 2013 році на Херсонщині заплановано введення в експлуатацію ще 4 об`єктів з виробництва альтернативної енергії - сонячних електростанцій у Каховському, Новотроїцькому, Скадовському та Генічеському районах.

Про це повідомив заступник начальника відділу з питань паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Андрій Балюк, інформує сайт Херсонсьої ОДА.

Нагадаємо, у травні 2013 року було введено в експлуатацію сонячну електростанцію ТОВ «Соларенерго», яка побудована минулого року в смт Лазурне Скадовського району Херсонської області. Станція є першою станцією з виробництва сонячної електроенергії в південному регіоні України. Вона збудована на березі солоного озера Устричне, на солончаках, які непридатні для сільськогосподарських робіт, а для будівництва промислового об`єкту підходить ідеально.

Вона займає площу 20 га, а загальна потужність встановлених фотоелектричних модулів першої черги становить 9,8 МВт. В подальшому заплановано побудувати другу й третю черги модулів, загальною потужністю 27 МВт.



