Уряд затвердить перелік об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

У середу, 28 серпня 2013 року, під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України, повідомляється на сайті КМУ.

Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгів за участю Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Темника, Міністра екології та природних ресурсів Олега Проскурякова, Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських.

До Порядку денного засідання, зокрема, внесено низку проектів документів з питань екології та енергозбереження.

Проекти постанов:

- Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. № 574 (щодо визначення Мінприроди компетентним органом і виділеним центром для виконання цілей Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням) (доповідач - Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков);



- Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризації підприємств з підземного видобутку залізної руди (доповідач - міністр промислосовї політики Михайло Короленко);

- Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

(доповідач - Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков).

Проекти розпоряджень:

- Про утворення територіальних органів Державного агентства водних ресурсів (доповідач - Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков, запрошения Голова Державного агентства водних ресурсів Василь Сташук);



- Про схвалення рішення Мінфіну про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Київською міською радою у 2013 році для реалізації проекту „Термосанація” у бюджетних установах міста Києва” (протокольне рішення) (доповідач — міністр фінансів Юрій Колобов);

- Про схвалення рішення Мінфіну про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Київською міською радою у 2013 році для реалізації проекту „Енергозбереження” у бюджетних установах міста Києва” (протокольне рішення) (доповідач — міністр фінансів Юрій Колобов);

- Про схвалення Концепції проекту Закону України „Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі”

(доповідач - Голова Державного космічного агентства Юрій Алексєєв).