Міліція шукає бітьків покинутого 5-ти місячного хлопчика

У багатоповерхівці міста Жмеринка Вінницької області знайшли залишеного 5-ти місячного хлопчика.

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, дитину виявили на 9 поверсі будинку № 1-А по вулиці Київській.

Встановлено, що дитину залишили в період часу з 20.00 год. по 21.00 год.

Знайдена дитина та одяг у доглянутому та охайному стані.

У ВЗГ також повідомили прикмети дитини: на вигляд 5 місяців, зріст 60 см., вага 6,2 кг., середньої тілобудови, обличчя кругле. Був одягнений: синій вельветовий комбінезон, голубі повзунки, на ногах дві пари в’язаних шкарпеток рожево-коричневого кольору, светр шерстяний бордового, сірого та білого кольорів, нижня білизна білого кольору у рожевий горошок, синя футболка.

Співробітники міліції звернулись до громадян, яким відома будь-яка інформація про особу, яка залишила дитину, та просять негайно повідомити міліцію.