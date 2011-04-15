На Вінничині житель райцентру торгував «жучками» і «прослушкою»

Київ. 15 квітня. УНІАН. Співробітники СБУ затримали жителя районного містечка Вінницької області, який реалізовував заборонені до продажу спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, встановлено, що 24-річний продавець розмістив на одному з всеукраїнських Інтернет-аукціонів рекламу і за півроку встиг незаконно здійснити понад 30 продаж СТЗ. У списку товарів, якими він торгував були спеціальні прилади, закамуфльовані під ручки, годинники, GSM-жучки.

10 квітня ц.р. співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника «на гарячому» під час спроби реалізувати 10 коробок із ручками з вмонтованими мініатюрними диктофонами .

Слідчими СБУ стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.