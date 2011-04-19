Київ. 19 квітня. УНІАН. У Києві міліція затримала чотирьох учасниць жіночого руху „Femen”.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

Як зазначається у повідомлені, 19 квітня 2011 року на Майдані Незалежності учасники жіночого руху „Femen” провели публічний захід. При цьому жодної заявки на проведення цієї акції до органів влади не надходило. Таким чином дії організаторів та учасників йдуть у розріз з діючим законодавством.

”Під час акції дехто з присутніх поводили себе з явною неповагою до громадського порядку. Згідно з чинним законодавством такі дії кваліфікуються, як дрібне хуліганство. Виконати законну вимогу працівників міліції припинити незаконні дії, учасниці відмовилися та вчинили опір працівникам міліції. 4-х представниць вказаного руху було доставлено до територіального відділу міліції №4 Шевченківського РУ”, - йдеться у повідомлені.

Стосовно них складено протоколи за ст.185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Справи про адміністративні правопорушення направлені до суду для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

При цьому у повідомлені зазначається, що інформація про те, що одна з затриманих активісток отримала перелом ключиці не відповідає дійсності. Згідно з рішенням суду 3-х учасниць оштрафовано на суму від 50 до 200 гривень. Ще одну піддано адміністративному арешту строком на 3 доби.

***Femen» - українська феміністська організація, відома своїми епатажними акціями. Заснована в 2008 році.