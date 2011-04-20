На Рівненщині 17-річний юнак згвалтував двох дітей

Рівне. 20 квітня. УНІАН. У Рівненській області заарештовано неповнолітнього ґвалтівника двох малолітніх дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, 18 квітня до Сарненського райвідділу міліції на телефон спецлінії «102» надiйшло повідомлення від 34-річної жительки одного із селищ Сарненського району про те, що на території тракторної бригади було зґвалтовано її двох малолітніх синів.

Правоохоронці затримали ґвалтівника.

Як зазначається у повідомленні, «17-річний мешканець Рівненщини вступив у статеві зносини з малолітніми дітьми неприроднім способом із застосуванням фізичного насильства. Встановлено, що один із постраждалих вчинив опір».

Стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.153 «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом» КК України. Неповнолітній затриманий в порядку ст.115 КПК України.

Також встановлено, що з травня минулого року юнака було поставлено на облік у ВКМСД Сарненського РВ УМВС у зв’язку з пред’явленням обвинувачення у скоєнні крадіжки. Стосовно нього було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наприкінці минулого року за вироком суду йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з іспитовим терміном на 1 рік.

За інформацією джерела у правоохоронних органах, жертвами ґвалтівника стали двоє братів віком 6-ти та 7-ми років.