На Дніпропетровщині пенсіонер застрелив дружину і доньку-інваліда

Дніпропетровськ. 22 квітня. УНІАН. У Дніпропетровській області 65-річний чоловік з мисливської рушниці застрелив дружину і доньку-інваліда, після чого застрелився сам.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС України в Дніпропетровській області, 21 квітня, о 10.15, до Дніпропетровського райвідділу міліції телефоном надійшло повідомлення, що в одному із селищ місцевий пенсіонер з власної зареєстрованої мисливської рушниці «ТОЗ-34», 12-калібру, застрелив свою 57-річну дружину і 38-річну доньку, інваліда 1-ї групи, після чого, застрелився сам.

На даний час слідчим відділом Дніпропетровського райвідділу порушено кримінальну справу за п. 1 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка має з’ясувати всі обставини та мотиви скоєння резонансного злочину.