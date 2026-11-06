Справа 'Карфаген': під варту взято високопосадовця поліції

Запобіжний захід обрано без визначення розміру застави.

У рамках операції "Карфаген" Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника начальника відділу Управління карного розшуку Національної поліції Київської області.

Як повідомляє ВАКС у своєму Telegram-каналі, слідчий суддя задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 січня 2027 року включно, без визначення розміру застави.

У суді додали, що згідно з матеріалами судової справи цій особі було повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, пособництві у катуванні, вчиненому представником держави, а також пособництві у виготовленні та збуті підроблених грошей (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України).

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Водночас "Центр протидії корупції" зазначає, що йдеться про Олександра Демʼянчука - "Консультанта".

Викриття злочинної організації

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці викрили злочинну організацію, яка налагодила систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Організатором був раніше неодноразово засуджений чоловік, який залучив до злочинної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.

Засновником та керівником злочинної організації був тричі засуджений "Кримінал". До складу організації входив також, зокрема, "Консультант" - поліцейський, який відповідав за безпеку, прикривав злочинну діяльність та координував окремі її напрямки.

5 листопада ВАКС обрав запобіжний захід Володимиру Ценову, першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Йдеться про тримання під вартою до 3 січня з альтернативою внесення застави розміром 15 мільйонів гривень. За словами прокурора, Ценов впродовж щонайменше пів року "кришував" колцентри.

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