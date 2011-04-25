На Буковині співробітники СБУ викрили контрабанду сантехніки

Чернівці. 25 квітня. УНІАН. Співробітники СБУ в Чернівецькій області запобігли контрабандному ввезенню до України партії сантехніки та керамічної плитки на загальну суму понад 2,3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ в Чернівецькій області, на пункті пропуску «Порубне» митного поста Вадул-Сирет Чернівецької обласної митниці під час митного огляду великотоннажного автомобіля, за кермом якого був іноземець, правоохоронці виявили розбіжності в товаросупровідних документах та наявному вантажі. Зловмисники планували через посередницьку місцеву фірму ввезти до України партію високоякісних дорогих товарів та розмитнити її на підставі підроблених документів.

В результаті перевірки встановлено, що правопорушники намагалися приховати від митного контролю справжню кількість і номенклатуру високоякісної сантехніки та керамічної плитки, з цією метою вони внесли неправдиві відомості у супровідні документи на вантаж, зменшивши його реальну вартість у 20 разів. Згідно з документами, наданими для митного оформлення, вартість товарів становить 93 тис. грн. Натомість незалежна експертиза оцінила вантаж у суму майже 2,3 млн. грн.

Слідчими СБУ порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб та вантаж затримано. Триває досудове слідство.