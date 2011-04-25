На Рівненщині сержант міліції намагався скоїти самогубство

Рівне. 25 квітня. УНІАН. У Рівному міліціонер спецпідрозділу «Беркут», 22-річний сержант міліції намагався скоїти самогубство вистреливши з табельної зброї собі у підборіддя.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, під час несення служби у Рівному, в районі вулиці С.Бандери, перебуваючи у форменому одязі в приміщенні диско-бару «Магнат», він вистрелив із табельної вогнепальної зброї собі у підборіддя. Відповідне повідомлення від диспетчера станції швидкої допомоги телефоном надійшло в чергову частину Рiвненського міськвідділу міліції сьогодні о 00.30.

«22-річний чоловік після спілкування зі своєю дружиною у диско-барі «Магнат» в одному з приміщень закладу здійснив постріл в область пiдборiддя із пістолета "Форт-12", у результаті якого медики діагностували у міліціонера вiдкриту проникаючу черепно-мозкову травму, забiй головного мозку, множиннi пошкодження лицевого скелету. Наразі він перебуває в нейрохiрургiчному вiддiленні Рiвненської ЦМЛ», - зазначається у повідомленні.

Інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення УМВС України в Рівненській області проводить за цим фактом службове розслiдування і детально з’ясовує усі обставини, які могли штовхнути молодого чоловіка на такий відчайдушний крок. Матеріали цієї справи передані у прокуратуру м.Рівне.

На службі в органах внутрішніх справ міліціонер із квітня 2008 року.



