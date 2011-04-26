У Донецьку горів готель

Донецьк. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні в Донецьку бійці МНС ліквідували пожежу на будівництві другої черги готелю «Вікторія».

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, сьогодні о 11.34 на пульт чергового МНС надійшов сигнал про пожежу на будівництві будівлі другої черги готелю «Вікторія», розташованого в декількох сотнях метрів від стадіону «Донбас Арена».

Будівництво нової будівлі готелю ведеться в рамках підготовки до проведення Євро-2012.

Пожежні розрахунки встановили, що в 21-поверховій будівлі, всередині якої ведуться будівельні роботи, горить вітробар’єр - матеріал, що використовується для теплоізоляції та захисту стін будівлі. Загоряння о 12.37 було локалізовано, а до 12.57 повністю ліквідовано.

За попередніми даними, постраждалих немає. Вогнем знищено 250 кв. м внутрішньої обшивки будівлі. Пошкоджено також скло й облицювання ззовні будівлі. Розмір збитків уточнюється.