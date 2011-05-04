Двоє міліціонерів вимагали 5 тис. грн. за не порушення справи

Харків. 4 травня. УНІАН. Чугуївська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно працівників Печенізького райвідділу ГУМВС України в Харківській області за фактом вимагання хабара.

Як повідомляє відділ зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури, установлено, що майор та капітан міліції вказаного райвідділу вимагали 5 тисяч гривень хабара за прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи.

Кримінальну справу проти працівників міліції порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб).

Після одержання частини хабара в сумі 2,5 тис. грн. правоохоронці були затримані.

Досудове слідство у справі триває.