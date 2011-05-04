Податківці вилучили протерміновані морепродукти на 1,5 млн. грн.

17:28, 04 травня 2011
Кримінал
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Виробництва КНР

Полтава. 4 травня. УНІАН. Працівниками податкової міліції ДПА Полтавської області в ході  проведення заходів в рамках операції "Контрабанда", встановлено факт порушення чинного законодавства  директором одного з підприємств Полтави, який  зберігав та реалізовував за готівкові кошти продовольчі товари без відповідних дозвільних документів та сертифікатів відповідності.

Як повідомив УНІАН прес-офіцер УПМ ДПА у Полтавській області Дмитро СКОБЕЛЬСЬКИЙ, у ході проведеного огляду складського приміщення, що належить підприємству,  працівниками податкової міліції виявлено та вилучено асортимент продовольчих товарів, а саме - виробів з морепродуктів виробництва КНР, термін придатності до споживання яких минув.

Вартість вилученого складає близько півтора мільйона гривень.    

З метою визначення впливу продукції на стан здоров’я і життя людини, відібрані зразки продукції надіслані до санітарно – епідеміологічної станції для проведення лабораторних досліджень.

Проводиться  перевірка.

 

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