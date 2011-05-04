Податківці вилучили протерміновані морепродукти на 1,5 млн. грн.
Виробництва КНР
Полтава. 4 травня. УНІАН. Працівниками податкової міліції ДПА Полтавської області в ході проведення заходів в рамках операції "Контрабанда", встановлено факт порушення чинного законодавства директором одного з підприємств Полтави, який зберігав та реалізовував за готівкові кошти продовольчі товари без відповідних дозвільних документів та сертифікатів відповідності.
Як повідомив УНІАН прес-офіцер УПМ ДПА у Полтавській області Дмитро СКОБЕЛЬСЬКИЙ, у ході проведеного огляду складського приміщення, що належить підприємству, працівниками податкової міліції виявлено та вилучено асортимент продовольчих товарів, а саме - виробів з морепродуктів виробництва КНР, термін придатності до споживання яких минув.
Вартість вилученого складає близько півтора мільйона гривень.
З метою визначення впливу продукції на стан здоров’я і життя людини, відібрані зразки продукції надіслані до санітарно – епідеміологічної станції для проведення лабораторних досліджень.
Проводиться перевірка.