Справу екс-начальника порту передано в суд
13:24, 05 травня 2011Кримінал
0 0
Завдано збитків на 800 тис. грн.
Сімферополь. 5 травня. УНІАН. Прокуратура Криму направила в суд кримінальну справу щодо колишнього начальника Євпаторійського морського торгового порту і його першого заступника, звинувачуваних у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого держпідприємству завдано 800 тисяч гривень збитків.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратура Криму.
Така сума була необґрунтовано перерахована приватній фірмі за ремонт баржі, який на той час уже виконало інше підприємство.
Матеріали розслідування представлено на розгляд суду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter