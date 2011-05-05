Справу екс-начальника порту передано в суд

Сімферополь. 5 травня. УНІАН. Прокуратура Криму направила в суд кримінальну справу щодо колишнього начальника Євпаторійського морського торгового порту і його першого заступника, звинувачуваних у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого держпідприємству завдано 800 тисяч гривень збитків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратура Криму.

Така сума була необґрунтовано перерахована приватній фірмі за ремонт баржі, який на той час уже виконало інше підприємство.

Матеріали розслідування представлено на розгляд суду.