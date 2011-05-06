Європол: скасування віз з країнами Сходу збільшить загрозу злочинності

Європол вважає, що відміна віз з Україною й іншими східними сусідами ЄС може розширити присутність криміналу цих країн у Європейському Союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у доповіді «Оцінка загроз організованої злочинності ЄС», опублікованій на офіційному сайті організації.

У документі, зокрема, наголошується, що кримінальні групи з колишнього Радянського Союзу хочуть розширити свою активність у ЄС, у зв`язку з чим «можуть використати можливості» майбутніх рішень про відміну віз для України і Молдови.

За даними доповіді, українські злочинні групи залучені у діяльність з поставки наркотиків, торгівлі людьми, контрабанди сигарет.

Так, згідно з даними доповіді, останніми роками одержав розвиток балтійський шлях поставки героїну через Іран, Азербайджан, Грузію і Україну до Румунії і балтійських і північних країн ЄС. Крім того, за даними Європолу, литовські організовані злочинні групи концентрують увагу на Російській Федерації і Україні як джерелах прекурсорів для виробництва синтетичних наркотиків.

«Плановане введення безвізового режиму для України може спростити трафік балтійським шляхом», - наголошується у доповіді.

Східні країни також згадуються як найбільші виробники контрафактних сигарет, що потрапляють до Європи через регіон Балтійського моря. При цьому найбільше виробництво зосереджене в Росії, Білорусі, Україні і Молдові.

У доповіді підкреслюється, що збиток бюджетів ЄС і країн-членів від контрафактних сигарет досягає 10 млрд. євро на рік.

У документі також наголошується, що відміна віз для України, Грузії і Росії може привести до нових зловживань у сфері нелегальної міграції.

«Без сумніву, це надасть нові можливості для організованих злочинних груп, що займаються нелегальною міграцією і торгівлею людьми», - зазначається у документі.

Європол – Європейське правоохоронне агентство, метою якого є поліпшення ефективності і співпраця компетентних органів країн-членів ЄС у попередженні і боротьбі з тероризмом, незаконною торгівлею наркотиками й іншими формами організованої злочинності.