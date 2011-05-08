Вінницький техуніверситет скасував неправомірну умову навчання

Київ. 8 травня. УНІАН. Вінницький національний технічний університет скасував неправомірну умову навчання за контрактом, згідно якої студентам цього закладу у зв’язку з відрахуванням не поверталися попередньо внесені кошти.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Антимонопольного комітету України, це стало результатом виконання університетом рекомендацій Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Як зазначається у повідомленні, на вимогу Відділення, університет уклав додаткові угоди до існуючих договорів зі студентами, що передбачають повернення замовнику освітніх послуг коштів, внесених як попередня оплата, на підставі письмової заяви. При цьому, університетом враховується обсяг наданих послуг до дати відрахування.



Таким чином, університет переуклав 2456 існуючих договорів та повернув колишнім студентам кошти у сумі понад 88 тис. грн за ненадані освітні послуги.



«Виконання університетом рекомендацій Відділення дозволило відновити справедливість. Особи, які дострокового припинили навчання, мають право звернутися до Вінницького національного технічного університету з метою повернення коштів за ненадані освітні послуги. Сподіваюся, що університет більше не припускатиметься дій, якими можуть бути ущемлені інтереси споживачів», – зазначив в.о. Голови Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Микола Слободянюк.