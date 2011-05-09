Викладач колежу вимагав від студента 1,8 тис. грн хабара

За успішне складання іспиту

Вінниця. 9 травня. УНІАН. У Вінницькій області затримано викладача коледжу, який вимагав та отримав 1,8 тис. грн. хабара від студента. Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, викладач вимагав хабар за успішне складання іспиту. Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» КК України.

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