На Вінниччині дві сестри отруїлися алкоголем

Вінниця. 10 травня. УНІАН. Дві жительки с. Дубова Жмеринського району Вінницької області отруїлись спиртним. Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків УМНС у Вінницькій області.

За повідомленням, сестри 16-ти та 17 років, що мешкають у селі Дубова, були доставлені у центральну райлікарню м. Жмеринка каретою швидкої допомоги з діагнозом гостре алкогольне отруєння.

На даний час потерпілі знаходяться в реанімаційному відділенні, стан їх здоров’я лікарі кваліфікують, як задовільний.

Обставини події з’ясовуються.