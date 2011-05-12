У Києві порушено справу проти військового комісара

Київ. 12 травня. УНІАН. Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України порушено кримінальну справу стосовно військового комісара одного із районних комісаріатів міста Києва, який за хабар видав громадянину посвідчення про отримання відстрочки від призову.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (службове підроблення і одержання хабара).

Встановлено, що у квітні 2011 року зазначений військовослужбовець запропонував громадянину Ф. за грошову винагороду в сумі 400 доларів США видати його родичу – громадянину Т. посвідчення про приписку з відомостями щодо отримання відстрочки від призову, після якої останній, досягнувши 25 років, зможе отримати військовий квиток військовозобов’язаного запасу.

Вказане посвідчення комісар видав громадянину Ф. й одержав хабара в сумі 300 доларів США.

Стосовно військовослужбовця суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.