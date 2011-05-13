У Києві засуджено завідувачку сховища військової частини

Київ. 13 травня. УНІАН. 12 травня Солом’янський райнний суд міста Києва визнав винною завідувачку сховища однієї з військових частин столиці у розтраті військового майна на загальну суму понад 2,7 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, їй інкримінувалося вчинення злочину, передбаченого ст. 367 ч. 2 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Досудовим слідством було встановлено, що завідувачка сховища видавала формений одяг військовослужбовцям, проте не вносила відповідні відомості до облікових документів.

Засудженій призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки із застосуванням ст. 75 КК України.

Також суд задовольнив цивільний позов у кримінальній справі в інтересах військової частини, зобов’язавши засуджену відшкодувати понад 2,7 млн. грн.