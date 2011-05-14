Під час заходів 9 травня у Львові жоден ветеран не постраждав

Київ. 14 травня. УНІАН. Міліція виконала свою основну функцію під час святкування Дня Перемоги у Львові.

Як передає корреспондент УНІАН, про це міністр заявив в ефірі ”Великої політики з Євгенієм Кисельовим”.

”Найголовніше завдання міліції, яке, я вважаю, міліція виконала – не допустили травмування людей та крові на вулицях Львова”, - сказав він.

За словами А.МОГИЛЬОВА, після того як міліція провела роз”яснювальну роботу до Львова не приїхали представники радикально налаштованих лівих політичних сил, хоча планувалося що їх буде приблизно 1 тис. осіб.

Він наголосив, що жоден ветеран не постраждав.

”Звісно ветерани постраждали не фізично, а морально”, - сказав міністр.