Печерський суд 17 травня розгляне справу про адмінправопорушення

Київ. 15 травня. УНІАН. Справу про адміністративне правопорушення, яке нібито вчинив організатор акції протесту “День гніву” Олександр ДАНИЛЮК, Печерський районний суд Києва розгляне 17 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам сам О.ДАНИЛЮК.

«Суд відбудеться у вівторок. Я не знаю о котрій годині у Печерському районному суді», - сказав О.ДАНИЛЮК.

Він зазначив, що представники Міністерства внутрішніх справ попередили його про те, що у випадку, якщо буде продовжена акція “День гніву”, то стосовно нього буде складено протокол про повторне адміністративне порушення та непокору працівникам міліції.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня в Києві розпочалася акція «День гніву». Її учасники намагалися встановити біля будівлі ВР намети – громадські приймальні народних депутатів. При цьому бійці «Беркуту» перешкоджали цьому.

Учора ж правоохоронці затримали на дві години координатора громадської організації «Спільна справа», організатора акції протесту “День гніву” О.ДАНИЛЮКА.

Працівниками міліції було складено адміністративний протокол. О.ДАНИЛЮКА обвинувачують в порушенні правил проведення мирних зібрань, відповідно до ст.185-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Сьогодні, 15 травня, учасники “Дня гніву” призупинили свою акцію протесту до 19 травня. Того дня вони долучаться до іншої опозиційної акції – Весняного маршу протесту в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».