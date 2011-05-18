Екс-помічник міністра МВС скоїв ДТП на службовому автомобілі

Тернопіль. 18 травня. УНІАН. У Тернополі до 5 років позбавлення волі засуджено колишнього помічника міністра внутрішніх справ, представника міністра в обласному управлінні міліції, який після вчиненого ДТП на службовому автомобілі використовував для робочих поїздок крадений автомобіль.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, відповідне рішення прийняв міськрайонний суд. Ним колишнього правоохоронця також позбавлено на два роки права обіймати посади, пов’язані з виконанням владних повноважень, а також передбачено конфіскацію майна.

За даними Л.ДОЛІШНОЇ, слідством встановлено, що помічник міністра у 2005 році вчинив ДТП у Шумському районі на службовому автомобілі «Шкода Октавія». Після цього він переховував автомобіль на підприємствах Шумського, Збаразького районів та у Тернополі. Такими незаконними діями він позбавив можливості автогосподарство обласного управління міліції визначити технічний стан цього автомобіля, суму спричинених збитків та провести відновлювальний ремонт.

Натомість правоохоронець придбав крадене авто аналогічної моделі, взяв участь у підробленні номера кузова цього автомобіля та розпорядився зареєструвати його як службове авто. Згодом цю машину він використовував як службову.

Натомість двигун, кузов та інші запчастини автомобіля, пошкодженого у ДТП, правоохоронець продав невстановленим слідством особам, а гроші використав на власні потреби.

Своїми незаконними діями працівник міліції спричинив збитки автогосподарству обласного управління міліції на 127,7 тис. грн.

У суді його обвинувачували за ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.