Водій, який у Вінниці збив трьох молодих людей, був п‘яний

Вінниця. 24 травня. УНІАН. 27-річний водій іномарки, який 17 травня у Вінниці на великій швидкості виїхав на пішохідний тротуар біля кафе, смертельно травмувавши трьох молодих людей, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Згідно з висновком судово-токсикологічної експертизи, в крові водія іномарки було виявлено алкоголь концентрації 1,8%. Відповідно до рішення Ленінського районного суду м. Вінниці стосовно 27-річного підозрюваного у скоєнні ДТП було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Наразі водій іномарки перебуває в травматологічному відділенні другої міської клінічної лікарні м. Вінниці під охороною.

Після поліпшення стану його здоров’я підозрюваний буде переведений до слідчого ізолятора.

Розслідування триває, призначено ряд експертиз у справі. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня близько першої години ночі на вулиці Зодчих у Вінниці 27-річний водій іномарки на великій швидкості виїхав на пішохідний тротуар біля кафе, смертельно травмувавши трьох молодих людей. В результаті 21-річні студентки вінницьких вузів та 21-річний хлопець на місці пригоди загинули. На місці було затримано 27-річного підозрюваного у скоєнні ДТП, якого з травмами доставили до другої міської клінічної лікарні м. Вінниці. За фактом порушено кримінальну справу.