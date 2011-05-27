Комунальник отримав строк за хабарництво

Київ. 27 травня. УНІАН. У Києві за отримання 34,5 тис. доларів хабара колишнього начальника житлово-ремонтної експлуатаційної контори (ЖРЕО) засуджено до 6 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, відомством розслідувалася кримінальна справа стосовно колишнього начальника одного із ЖРЕО Дніпровського району, який протягом 2008 - 2010 років отримав 28 тис. дол. США хабара за сприяння комерційній структурі в отриманні дозволу на встановлення МАФ та і ще 6,5 тис. дол. США за вселення громадянина в житло поточного звільнення.

Встановлено, що колишній начальник ЖРЕО переконував зацікавлених осіб, що має повноваження та особисті знайомства, необхідні для позитивного вирішення цих питань, чим вводив людей в оману.

Вироком Дніпровського районного суду Києва засудженому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратура столиці орієнтувала суд на призначення більш жорсткого покарання – 8 років позбавлення волі, тому на вирок винесено апеляцію у зв’язку із м’якістю призначеного покарання.