У Луганську директор комунального підприємства «погорів» на хабарі

Луганськ. 30 травня. УНІАН. На Луганщині затримали за хабарництво директора одного з комунальних підприємств, який вимагав хабар від приватного підприємця за сприяння йому в отриманні земельної ділянки під будівництво готельного комплексу.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області прокуратурою зазначеної області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора одного з комунальних підприємств.

Він вимагав та отримав 175 тис. грн. хабара від приватного підприємця за сприяння йому в отриманні земельної ділянки площею 0,1 га в межах земель Артемівської райради міста Луганська під будівництво готельного комплексу.