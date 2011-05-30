У Запорізькій області порушено справу проти двох слідчих

Запоріжжя. 30 травня. УНІАН. У Запорізькій області прокуратура порушила кримінальну справу проти 2-х слідчих міліції, що брали хабарі за непорушення кримінальної справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, слідчих міліції затримали на місці злочину – безпосередньо після отримання 1 тис. дол. від місцевої жительки.

«Гроші були одержані за попередньою змовою як плата за непритягнення її до кримінальної відповідальності і повернення їй вилучених під час обшуку речей і документів», - повідомили в прокуратурі.

На сьогодні стосовно слідчих порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – «Отримання хабара за попередньою змовою групою осіб».

Ведеться слідство.