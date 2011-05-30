У наркоторговця вилучено близько 400 кг макової соломки

Кіровоград. 30 травня. УНІАН. Працівниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Кіровоградській області за підозрою у зберіганні та збуті наркотичних засобів затримали 46-річного жителя міста Мала Виска. Під час проведення оперативної закупівлі чоловік збув понад 180 грамів макової соломки. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Кіровоградській області.

Під час затримання автомобіля підозрюваного в салоні транспортного засобу було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з маковою соломкою вагою 500 грамів.

У гаражі, що належить чоловіку, працівники міліції виявили пластикову бочку, заповнену маковою соломкою загальною вагою близько 60 кг, яку господар зберігав з метою подальшого збуту.

«Крім цього, під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили місце, де підозрюваний переховував ще кількасот кілограмів «товару», – зазначив начальник ВБНОН УМВС України в Кіровоградській області Олександр Гончар. На околиці районного центру на території колишнього тваринницького комплексу у зливній ямі правоохоронці виявили схованку з подрібненою маковою соломкою – майже 300 кг.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут наркотичних засобів), санкція якої – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.