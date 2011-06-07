На Херсонщині викрито угруповання, яке розкрадало нафтопродукти

09:34, 07 червня 2011
Кримінал
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Допомагав депутати та охоронець

Херсон. 7 червня. УНІАН. У Херсонській області СБУ викрила протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на розкраданні нафтопродуктів, що зберігались на території нафтобази ПАТ «Дніпронафтопродукт», розташованої у с.м.т. Брилівка Цюрупинського району Херсонської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що один із охоронців нафтобази разом з місцевими мешканцями та за підтримки одного з депутатів Брилівської селищної ради налагодили розкрадання паливно-мастильних матеріалів залізничних цистер на території місцевої нафтобази.

Нафтопродукти зловмисники вивозили вночі під час чергування їх спільника – охоронця. Викрадене пальне реалізовували серед місцевих мешканців.

3 червня членів злочинного угруповання було затримано із задіянням співробітників ЦСО «Альфа» на місці скоєння злочину під час викрадення чергової партії нафтопродуктів.

Під час обшуків у зловмисників виявлено цистерни, металеві бочки, насоси та шланги для перекачування, зберігання та приховування викрадених паливно-мастильних матеріалів.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області стосовно вказаних  осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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