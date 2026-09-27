Глава МЗС Німеччини пояснив, навіщо зустрічався з Лавровим і про що вони говорили

Вадефуль зазначив, що багато колег просили його провести цю розмову і "казали, що Росія готова до переговорів".

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль розкрив подробиці розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і пояснив, чому взагалі вирішив зустрітися з ним. Про це він розповів в ефірі tagesschau.de.

Вадефуль наголосив, що 20-хвилинна зустріч із Лавровим відбулася за посередництва третіх сторін. За його словами, багато хто просив його провести цю розмову.

"До мене зверталися численні колеги з інших країн і говорили, що Росія готова до переговорів", – сказав Вадефуль.

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Про що йшлося на зустрічі

За словами глави МЗС Німеччини, під час бесіди обговорювалися наслідки війни Росії проти України. Зокрема, було порушено тему експорту зерна з України та Росії, оскільки існує ризик голоду в Єгипті.

Крім того, ще однією темою став інцидент із безпілотником в аеропорту Лейпцига. За словами Вадефуля, він дав зрозуміти Лаврову, що "була перейдена червона лінія, ми очікуємо, що подібне більше не повториться, і ми в будь-який момент готові відреагувати".

Ще однією з тем було завершення війни та мирні переговори. Вадефуль підкреслив "непохитну" підтримку України з боку Німеччини та заявив, що Росія має тепер сісти за стіл переговорів.

"Цій війні, яка забирає незліченні життя – зокрема, до речі, і життя росіян, але насамперед життя мирних мешканців України, – немає жодних виправдань", – сказав він.

Вадефуль вважає зустріч правильним рішенням

Він наголосив, що наразі Росія не готова припинити війну, проте переговори, за його словами, є необхідними.

"Я вважаю правильним, що ми розмовляємо один з одним. У цьому й полягає завдання міністерств закордонних справ та дипломатії… Знаєте, з друзями не потрібно вести переговори – переговори потрібно вести з опонентами. Це один із основоположних принципів зовнішньої політики, який застосовний і в даному випадку", – заявив він.

Вадефуль також підкреслив, що розмова з Лавровим не є ознакою зміни зовнішньополітичного курсу Німеччини. Німеччина захищає норми міжнародного права і стоїть на боці України – про це він також ще раз заявив Лаврову. Однак ведення переговорів – у тому числі з тими, з ким існують фундаментальні розбіжності, – належить до числа ключових завдань міністра закордонних справ.

Зустріч глав МЗС Росії та Німеччини

Раніше стало відомо, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зустрівся зі своїм німецьким колегою Йоганом Вадефулем.

Двостороння зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН, у переговорній кімнаті делегації РФ. Як повідомили в російському МЗС, переговори відбулися з ініціативи Німеччини.

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