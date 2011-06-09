Кінах за наближення правоохоронних органів до євростандартів

Брюссель. 9 червня. УНІАН. Народний депутат України, співголова міжфракційного об`єднання «Європейський вибір» Анатолій КІНАХ вважає, що Україні необхідно наблизити правоохоронні органи до європейських стандартів.

Про це депутат заявив кореспонденту УНІАН телефоном зі Страсбургу, де він зараз перебуває з робочою поїздкою для обговорення зміцнення міжпарламентської співпраці.

А.КІНАХ відзначив, що саме зараз депутати Європарламенту обговорюють проекти резолюцій напередодні запланованих на сьогодні слухань на тему «Справи Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду».

«Безумовно, ми розуміємо, що Україна має серйозно узятися за вдосконалення процесуально кримінальних процедур, і з цією метою Президент вже на засіданні антикорупційного комітету оголосив, що завершується підготовка проекту відповідного закону», - сказав А.КІНАХ.

«Треба удосконалювати законодавство про прокуратуру, і це те, що зрештою знову ж таки має наблизити правоохоронні органи, правову судову систему до європейських стандартів. Ми сподіваємося, що на основі відповідальної позиції, на основі стратегічних завдань Україна гідно пройде цей шлях», - додав він.