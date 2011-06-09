У Харкові анонім «замінував» обласний Апеляційний суд

Харків. 9 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові близько 11.30 невідомий мобільним телефоном повідомив міліцію про замінування будинку Апеляційного суду Харківської області, розташованого в центрі міста на площі Руднєва.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв’язку з цим робота суду була призупинена, людей евакуйовано з приміщення.

Впродовж двох годин спеціальні бригади у приміщенні суду шукали вибухівку.

Вибухового пристрою не було знайдено, і робота суду відновилася.

Правоохоронці проводять розшук зловмисника.



