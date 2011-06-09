У Харкові анонім «замінував» обласний Апеляційний суд
15:52, 09 червня 2011Кримінал
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Роботу суду зірвано на кілька годин
Харків. 9 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові близько 11.30 невідомий мобільним телефоном повідомив міліцію про замінування будинку Апеляційного суду Харківської області, розташованого в центрі міста на площі Руднєва.
Як передає кореспондент УНІАН, у зв’язку з цим робота суду була призупинена, людей евакуйовано з приміщення.
Впродовж двох годин спеціальні бригади у приміщенні суду шукали вибухівку.
Вибухового пристрою не було знайдено, і робота суду відновилася.
Правоохоронці проводять розшук зловмисника.
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