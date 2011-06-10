На Київщині сільський голова попався з хабарем у 3200 доларів

Київ. 10 червня. УНІАН. Правоохоронці затримали сільського голову одного з районів Київської області, який вимагав від місцевої жительки хабара у 3200 доларів США за надання їй у приватну власність земельної ділянки для будівництва житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, хабарника правоохоронці затримали під час одержання хабара у його робочому кабінеті.

Відносно сільського голови прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посаду на строк до 3 років з конфіскацією майна.