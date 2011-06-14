У Києві посадовці КП привласнили мільйони бюджетних коштів

Київ. 14 червня. УНІАН. Правоохоронці викрили посадовців одного з комунальних підприємств Києва, які привласнили 2,6 млн. грн. бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з реконструкції будівель драматичного театру.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, у місті Києві працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службовців комунального підприємства, які в 2008 році привласнили 2,6 млн. грн. бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з реконструкції будівель драматичного театру, тоді як роботи фактично не проводилися.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч.2 ст.366 «Службове підроблення» КК України.