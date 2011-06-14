У Миколаєві відкрито храм у пам’ять про загиблих міліціонерів

Миколаїв. 14 червня. УНІАН. На території Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Миколаївській області урочисто відкрили храм Святого мученика Іоанна Воїна, збудованого на знак пошани та пам’яті про працівників органів внутрішніх справ, загиблих під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

Звертаючись до членів сімей загиблих міліціонерів, запрошених керівників органів влади міста та області, заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Черних зазначив, що відкриття храму – це данина пам’яті та поваги до тих правоохоронців, які пожертвували своїм життям заради інших людей.

«Немає майбутнього в тих, хто не пам’ятає минулого, і з історії не можна викреслити жодної події. Головне, щоб та кількість солдатів правопорядку, чиї прізвища викарбувані на гранітній дошці пошани пам’ятного знаку, розташованого перед храмом, не змінювалася, і цифра «45» залишилася постійною», - зазначив Сергій Черних.

Зі словами привітання звернулися до присутніх перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Геннадій Ніколенко, Миколаївській міський голова Володимир Чайка та Митрополит Миколаївській і Вознесенський владика Питирим. Кожен з гостей висловив щиру подяку керівництву УМВС України в Миколаївській області та всім небайдужим, хто брав участь у будівництві храму.