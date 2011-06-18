На Херсонщині ДАІ зняло з маршрутів 24 автобуси

Херсон. 18 червня. УНІАН. На Херсонщині ДАІ з різних причин зняло з маршрутів 24 автобуси.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області відповідні рішення біли прийняті працівниками ДАІ за результатами операції “Автобус-2011″, головна мета якої - профілактика дорожньо-транспортних пригод за участю автобусів і маршрутних таксі.

З початку проведення операції, яка стартувала 31 травня поточного року, співробітники ДАІ перевірили вже 85 транспортних фірм, які надають послуги з перевезення пасажирів, оглянули 1838 автобусів. У 42 з них знайдені технічні несправності.

Також під час операції виявлено 522 порушення Правил дорожнього руху, які допустили водії маршруток, зокрема, 61 факт перевищення швидкості, 4 випадки відсутності дозвільних документів на перевезення пасажирів, 59 відхилень від встановленого маршруту, 48 порушень правил зупинки під час посадки-висадки пасажирів, а також 3 порушення перевезення організованих груп дітей.

Працівники Державтоінспекції склали 550 адміністративних протоколів і заборонили до експлуатації 24 автобуси, тимчасово вилучивши талон технічного огляду. Рейди триватимуть як мінімум протягом наступних двох тижнів.

Також Державтоінспекція Херсонщини через ЗМІ звернулася до жителів області з проханням повідомляти в міліцію інформацію про водіїв, які грубо порушують ПДР, керуючих автобусами в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.