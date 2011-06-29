Обласні прокурори заробляють більше, аніж керівництво ГПУ

Київ. 29 червня. УНІАН. Прокурори окремих областей України заробляють більше, аніж керівництво ГПУ, інформує ТСН з посиланням на декларації про доходи за 2010 рік.

В середньому обласні "законники" заробляють 12-17 тис. грн - залежно від рангу, вислуги років тощо.

Згідно зі звітами, найбільше в 2010-му заробив Василь Присяжнюк, що наглядає за законністю в Рівненській області, - його річний доход 657 тис. грн. За особистим доходом Присяжнюк обігнав навіть заступника генпрокурора Рената Кузьміна (648,7 тис. грн).

Прокурори мають пристрасть до іномарок - в основному до позашляховиків.

Найбільше авто - по три - у прокурорів Львівщини Віталія Ковбасюка (два "Міцубісі", зокрема один сімейний і "Тойота") і Дніпропетровщини Наталії Марчук (особиста "Тойота" і два "Лексуси" на родину).

У Марчук, до речі, найбільше житлових "квадратів" - будинок на 502 кв. м. і квартира на 212 кв. м. Найскромнішими водіями виявилися "законники" Кіровоградської і Черкаської областей Олег Левицький і Микола Лісовий. Перший задекларував ГАЗ-21, другий - "Москвич" 2140. Щоправда, в останнього за близькими родичами "закріплений" ще "Міцубісі".

Найменше в 2010-му заробив прокурор Полтавщини Андрій Миронов (99 167 грн доходу разом з членами сім'ї), який минулого року очолював районну прокуратуру Полтави. А от у прокурора Одеської області Ігоря Проценка немає ані квартири, ані машини, ані землі.

Сукупний дохід генпрокурора Віктора Пшонки у 2010 році склав 853 тисячі гривень. Згідно з його декларацією про доходи, з цих коштів 153 тисячі - дивіденди, проценти, роялті; 45 тисяч - матеріальна допомога; 303 тисячі - зарплата. Походження інших 350 тисяч гривень не вказується.

Також Пшонка володіє половиною квартири, двома гаражами, але машин не має.

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