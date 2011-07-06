На Тернопільщині з хабарем затримали посадовця райлікарні

Тернопіль. 6 липня. УНІАН. На Тернопільщині під час отримання хабара затримали заступника головного лікаря районної лікарні.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, встановлено, що медик вимагала хабар в розмірі 500 доларів США від жителя району за видачу медичного висновку про його непрацездатність для пред’явлення за місцем роботи.

Після того, як заступник головного лікаря 5 липня в приміщенні будинку поліклініки районної лікарні у своєму службовому кабінеті отримала обумовлену суму, її затримали правоохоронці.

Стосовно неї прокурор Ланівецького району порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.