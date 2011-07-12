На Волині викрито 4 угруповання, які спеціалізувалися на збуті наркотиків

Луцьк. 12 липня. УНІАН. На Волині з початку року викрито 4 організовані злочинні групи, які протягом тривалого часу займались незаконним обігом наркотичних речовин. Заарештовано 13 учасників ОЗГ, якими вчинено 31 злочин у сфері обігу заборонених речовин.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Перша група у складі чотирьох осіб займалася збутом наркотичного засобу канабісу. До складу групи входили жителі міста Луцька віком від 30 до 35 років. Друга у такій же кількості учасників віком до 30 років спеціалізувалась на збуті амфетаміну. Третя група з трьох осіб віком 30 – 40 років, крім збуту наркотиків, займалась незаконним посівом вирощуванням конопель та виготовленням наркотичних речовин з метою отримання коштів для використання у власних цілях. До четвертої організованої злочинної групи входило четверо осіб, які займались незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичного засобу опію ацетильованого.

Під час проведення оперативних заходів у злочинців було вилучено 3 кг 200 г канабісу, 40 грамів психотропної речовини - амфетамін, 35 кубів опію ацетильованого на загальну суму близько 200 тис. гривень.