КС визнав конституційною систему судів за територіальністю

Київ. 14 липня. УНІАН. Конституційний Суд України визнав конституційним положення Закону «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року щодо побудови системи судів загальної юрисдикції та визначення місцезнаходження, територіальної юрисдикції і статусу суду за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

ідповідне рішення було оприлюдене сьогодні, повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду.

Рішення було оголошено у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів та Верховного Суду України щодо конституційності окремих положень Закону «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального, Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексів України та Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції).

Суб’єкти права на конституційне подання звернулися до КС з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції, положення щодо побудови системи судів загальної юрисдикції та визначення місцезнаходження, територіальної юрисдикції і статусу суду за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності; утворення і функціонування Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ як одного з вищих спеціалізованих судів; статусу Верховного Суду України як найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції та його права на здійснення правосуддя; здійснення Верховним Судом України повноважень із забезпечення уніфікації судової практики судів нижчих інстанцій; розмежування повноважень голів Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

КС при ухваленні рішення врахував частину 1 статті 125 Конституції, згідно з якою система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Суд вказав, що принцип територіальності забезпечує територіальне розмежування компетенції судів загальної юрисдикції і зумовлений потребою доступності правосуддя на всій території України, а принцип спеціалізації полягає у створенні відповідних спеціалізованих судів для здійснення цивільного, кримінального, адміністративного, господарського судочинства.