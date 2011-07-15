Українських миротворців підозрюють у контрабанді
ГПУ порушила кримінальну справу
Київ. 15 липня. УНІАН. Головне управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України 14 липня 2011 року порушило кримінальну справу за ч.1 ст.423 Кримінального кодексу України стосовно заступника командира українського миротворчого контингенту в Косово (Республіка Сербія) підполковника Н. та старшого солдата Г.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, зазначені військовослужбовці у квітні цього року під час виконання бойового завдання, зловживаючи службовим становищем, самовільно залишили район патрулювання та виїхали за межі Косово в Республіку Македонія, де закупили майже 5 тис. пачок цигарок з метою їх контрабанди до Республіки Болгарія.
Миротворців, які, використовуючи службовий транспорт, незаконно переміщували через митний кордон цигарки, затримали правоохоронні органи Республіки Болгарія.