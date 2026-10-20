Медведєв назвав закон Грема "системним русофобським актом американських еліт".

Заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент країни Дмитро Медведєв розкритикував США та Дональда Трампа і заявив, що відносини Москви та Вашингтона зіпсовані на десятиліття вперед.

"При цьому нинішній вкрай самозакоханий господар Білого дому – людина вельми прагматична. Стратег він, скажемо прямо, так собі. Але бізнес-чуття в нього хороше. І угода з Росією щодо дизельного палива, і низка інших кроків можуть принести йому цілком відчутні дивіденди", – цитує його "Ехо Москви".

Але, на думку Медведєва, цього недостатньо. Зокрема, він розкритикував Закон Грема, спрямований на посилення жорсткого санкційного тиску на Росію та Іран.

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Медведєв заявив, що закон Грема – це "системний русофобський акт американських еліт, розрахований на десятиліття".

"Цілком імовірно, що наші онуки житимуть в умовах його застосування. Цей закон є абсолютно протиправним з точки зору основ міжнародного життя і являє собою незаконне утискання прав Росії та російських громадян, яке може бути кваліфіковано навіть як акт геноциду", – заявив він.

На його переконання, рішення про замороження застосування окремих його частин перетворяться на пролонгований на десятиліття набір спроб шантажу та розриву відносин із Росією з різних питань.

"Які висновки з цього? Дуже прості. Треба визнати, що відносини між Росією та США вкотре зіпсовані на десятиліття вперед. Ми були, є й залишимося системними супротивниками", – підсумував Медведєв.

Дмитро Медведєв – інші заяви

Як повідомляв УНІАН, раніше Медведєв пригрозив, що Росія розпочне "повноцінну космічну війну" у відповідь на спроби заблокувати роботу її системи космічного інтернет-зв’язку "Рассвет".

Таким чином Медведєв відреагував на заклики президента України Володимира Зеленського до західних партнерів запровадити санкції проти осіб, причетних до створення "Рассвета". Медведєв назвав цей заклик спробою "знищити" систему.

Тим часом, на думку аналітиків, президент США перестав приховувати пряму підтримку Кремля у війні проти України. І він робить це не з холодного розрахунку національних інтересів США, а у власних інтересах – від відкритого захоплення російським диктатором до прямої неприязні до демократично обраного президента України.

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